FETÖ'de Gülen'in Sağlık Sorunları Tartışma Yarattı - Son Dakika
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FETÖ'de Gülen'in Sağlık Sorunları Tartışma Yarattı

FETÖ'de güç savaşları yaşanıyor; Gülen'in sağlığı ve yeğeni tarafından yapılan itiraflar gündem oldu.

19.10.2024 15:41
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Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in yaşadığı sağlık sıkıntılarından dolayı örgütü yönetememesi ve örgüt üst yönetiminin kararlarda etkili olması dolayısıyla örgütte güç savaşlarının yaşandığı anlaşıldı.

Örgüt elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in yaptığı video paylaşımlardaki itiraflar, örgütün gerçek niyetini ve örgüt içinde yaşanan güç savaşlarını kanıtlarken, Ebuseleme Gülen'in "Delice Muhabbet" adlı Youtube kanalından yayınladığı son videosundaki açıklamaları ise Fethullah Gülen ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini bir kez daha ortaya koydu. Örgütü karıştıran bu video ile Ebuseleme Gülen, en yakınındakilere karşı eleştirilerine devam ederken amcası Gülen'in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği "şok edici" sözleri de yine son videoda yer aldı.

"Ben çok yattım, biraz da onlar yatsın"

Ebuseleme Gülen'in videosunda, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde, "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, bunun üzerine Gülen'in sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" dediğini görüldü. Ebuseleme Gülen'in bu video paylaşımı ile amcası Gülen'in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğü bir kez daha vurgulanırken, Ebuseleme Gülen'in "Hocaefendi" dedikleri, iş ve aile hayatlarını riske attıkları, sözlerine sonuna kadar inandıkları, uğruna hapis yattıkları kişinin acımasızlığını videoda anlattıkları ile ortaya çıktı.

"Time To Help Ev" mal varlıkları donduruldu

FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren "Time to Help eV" isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düşerken, yardım adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ, "Time to Help eV"nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladıkları öğrenildi. Finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile de örgütün büyük bir çıkmaza girdiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'de Gülen'in Sağlık Sorunları Tartışma Yarattı - Son Dakika

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