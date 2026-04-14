Kırıkkale'de FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan operasyonda FETÖ suçundan aranan S.Y. (36), jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu bildirilen hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ'den Aranan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.