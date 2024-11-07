FETÖ'den Aranan İhraç Öğretmen Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den Aranan İhraç Öğretmen Yakalandı

Kayseri'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan ihraç öğretmen A.O. yakalandı.

07.11.2024 20:51
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FETÖ'den aranan ihraç öğretmen yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen A.O., Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Terör, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'den Aranan İhraç Öğretmen Yakalandı - Son Dakika

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