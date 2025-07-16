Kırıkkale'de, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.'nin yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.S., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ'den Hapis Cezası Olan Komiser Yakalandı - Son Dakika
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