FETÖ Firarileri Teras Katında Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Firarileri Teras Katında Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ üyeleri, teras katında saklanırken yakalandı, cezaevine teslim edildi.

27.02.2025 19:19
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FETÖ firarileri saklandıkları teras katında yakalandı

Teras katını kapatan ve dışarı ışık çıkmayacak şekilde yapılan teras katına operasyon yapan polis ekipleri firari terör suçlularını yakaladı

BALIKESİR - FETÖ'nün gaybubet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştiren Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 7 yıl ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşleri bir binanın teras katında yakaladı. Dışarıya ışık geçmeyecek şekilde dizayn edilen teras katının yaşam alanına döndüğü tespit edilirken, yakalanan eşler cezaevine teslim edildi.

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gaybubet yapılanmasının deşifre edilmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik olarak yürütülen operasyonda çalışmalar kapsamında 3 yıldır firari şekilde çeşitli adreslerde saklanarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen 2 şüpheli için operasyon düzenlendi. Firari şahıslar, dışarıdan ışık huzmesi görünmeyecek şekilde kapattıkları, yaşam alanı olarak donattıkları, kapısı çilingir vasıtasıyla açılan bina teras katında saklandıkları yerde polis timlerince yakalandı.

3 yıldır firari bulunan şahıslardan A.E. isimli şahıs hakkında 6 yıl 3 ay, S.E. isimli şahıs hakkında ise 7 yıl 6 ay silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıslar adli mercilerdeki işlemlerinden sonra Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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