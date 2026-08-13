FETÖ firarisi 10 yıl sonra yakalandı

Konya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıldır firari olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Emniyet mahrem yapılanmasında öğretmen konumunda bulunan ve Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıldır firari olarak aranan B.Ç. (50) isimli şahıs bir ay boyunca yapılan teknik ve fiziki çalışmalar ile KGYS kameralarının incelenmesi sonucunda merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'nde bulunan ikamette yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.