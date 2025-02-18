FETÖ Mahrem İmamına Hapis Cezası

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FETÖ'nün sözde "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen Kemalettin Özdemir'in yargılandığı davada karar açıklandı. Özdemir, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kemalettin Özdemir ile avukatı katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra yargılamayı bu celse karara bağlayacaklarını söylemesi üzerine tutuksuz sanık Özdemir'e söz verdi. 2010 yılından itibaren FETÖ'yle mücadele ettiğini belirten Özdemir, "2010 yılında devlet erkanı olarak herkesle görüştüm. İstihbarata yazılı olarak bilgiler verdim. İftiralara dayanamıyorum" beyanında bulundu.

Avukat beyanın ardından kararını açıklayacağını bildiren mahkeme sanık Özdemir'e son sözünü sordu. Özdemir, "Sözlerimin mahiyeti anlaşılmış olmaktadır. Bu yönde karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme Özdemir hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Ardından etkin pişmanlık hükümlerini uygulayan mahkeme cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Mahkemedeki hal, hareket ve davranışlarından ötürü Özdemir 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA