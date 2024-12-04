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FETÖ'ye ait lüks malikane, Varlık Fonu'na devredildi; girişine Türk bayrakları asıldı.

04.12.2024 15:30
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FETÖ'nün Varlık Fonu'na devrilen malikanesine Türk Bayrakları çekildi

ANKARA - Terör örgütü FETÖ'nün finansörü Akın İpek'e ait Koza- İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ile Ankara'da yer alan lüks malikane Varlık Fonu'na devredildi. 4 katlı ikiz villadan oluşan malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi. 14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

Ağustos 2024'te Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan Türkiye Varlık Fonu'na geçmişti.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Malikanesine Türk Bayrakları - Son Dakika

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