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FETÖ mensubu Osmaneli'de yakalandı

FETÖ mensubu Osmaneli\'de yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yurtdışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ mensubu, yapılan operasyonla yakalandı. İhraç Uzman Çavuş O.K.'nin üzerinde 12.600 Euro ele geçirildi ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

27.02.2024 10:50
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yurtdışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ mensubu yakalandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince; 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan hakkında yakalama emri bulunan FETÖ Terör Örgütü mensubu İhraç Uzman Çavuş O.K.'nın Osmaneli ilçesinde bir adreste saklandığına dair istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine Bilecik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda O.K yakalandı. Yurtdışına çıkma hazırlıkları içerisinde olan O.K'nin üzerinde 12.600 Euro ele geçirildi. O.K. hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 'Müebbet Hapis' cezasının Yargıtay'da onanma aşamasında olduğu anlaşılarak, O.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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