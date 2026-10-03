FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 8 ilde operasyon, 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 8 ilde operasyon, 5 şüpheli tutuklandı

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FETÖ\'nün askeri mahrem yapılanmasına 8 ilde operasyon, 5 şüpheli tutuklandı
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Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı, 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu belirlendi. Konya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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