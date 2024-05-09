FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

FETÖ\'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İzmir ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.

09.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İzmir ve Ankara'da, aralarında başkomiser, komiser ve polis memurlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; ismi geçen, 'emniyet mahrem' yapılanması içerisinde bulunan ve gizli tanık 'garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibatı bulunan ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen, tamamı emniyet mensubu (1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru) 8 şüpheliye yönelik, İzmir merkez ve Dikili ilçesi ile Ankara'da 8 adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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