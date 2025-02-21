FETÖ'nün Emniyet Sorumlusu Kayseri'de Yakalandı

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FETÖ'nün 'emniyet mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 'emniyet mahrem sorumlusu' olan 'Rafet' kod adlı şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'emniyet mahrem sorumlusu' olarak faaliyet yürüten 'Rafet' Kod adlı R.B. saklandığı adreste yakalandı.

R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.