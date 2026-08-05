10 Yıl Sonra Yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe Adliyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Yıl Sonra Yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe Adliyede

10 Yıl Sonra Yakalanan FETÖ\'cü Burkay Karatepe Adliyede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine katılan ve 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ'cü ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan ve firar ettikten 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi firari ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, yargılanmak için Muğla'da adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirilen Burkay Karatepe ile ilgili adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Özel Kuvvetlerin yer aldığı grupta pilot olarak görev aldı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi eyleminde 37 kişilik ekipte yer alan (Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve Özel Kuvvetler), darbe girişimine katılan, hakkında kırmızı bültenle aranma çıkartılan ihraç Pilot Yüzbaşı Burkay Kartepe Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah Muğla adliyeye sevk edildi.

10 yıl sonra yakalandı

Firari FETÖ'cü Burkay Karatepe hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da hücre evinde kıskıvrak yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemleri ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasında önemli katkı sağladı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak hareket etti. Yapılan istihbari ve fiziki takiplerin ardından firari teröristin saklandığı adres tespit edilmesini ardından düzenlenen operasyon ile 10 yıldır kırmızı bülten ile aranan Burkay Karatepe yakalandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince 'Cumhurbaşkanına Suikast, Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle kasten öldürme (Polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin -2 defa), Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme (14 defa), Zincirleme Şekilde Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme (2 defa), Mala Zarar Verme (19 defa), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından kaydı bulunan, firari eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanına suikast girişiminin firari son sanığı idi.

Evinden servet çıktı

Afyon'da yapılan operasyon sonrası yakalanarak Muğla'yla getirilen Burkay Kartepe'nin ikametinde yapılan aramada 98 Ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 Euro, 13 bin 525 TL, 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Yargılanan suikast timinin aldığı cezalar

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsü ile bağlantılı eylemler nedeniyle Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar hakkında ağır cezalara hükmedildi. Bu kapsamda; aralarında ihraç Tuğgeneral, Subay ve Astsubayların bulunduğu 31 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 4 kez müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası, 4 sanık hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, 3. Sayfa, Afyon, Muğla, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 Yıl Sonra Yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe Adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:51:18. #7.13#
SON DAKİKA: 10 Yıl Sonra Yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe Adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.