FETÖ\'nün kadın yapılanmasından aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

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Fettullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kadın yapılanmasından yer aldığı iddia edilen ve 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan kadın jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takip sonrası Ş.E., Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Kamu görevlisiyken ihraç edilen Ş.E.'nin işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR