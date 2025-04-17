FETÖ'nün Yeni Yapılanması Ortaya Çıktı - Son Dakika
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FETÖ'nün Yeni Yapılanması Ortaya Çıktı

FETÖ\'nün Yeni Yapılanması Ortaya Çıktı

Dijital materyallerde FETÖ'nün yeniden yapılanma çabaları ve gizli haberleşme yöntemleri deşifre edildi.

17.04.2025 12:05
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen dijitaller deşifre edildi, hiyerarşik şemayla örülü yeni bir hücre yapılanmasına hız verdikleri ortaya çıktı. Örgütün yeni yöntemini ele veren kriptolu uygulamalarda bıraktıkları izler emniyet birimleri tarafından böyle açığa çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Türkiye ağına üye olmakla suçlanan ve 20'si tutuklanan bir hücreden ele geçen dijital materyaller deşifre edildi. Cep telefonu ve bilgisayarlarda ele geçen dokümanlarda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çöküşe geçen örgüt imparatorluğunun, hücresel faaliyetlerle yeniden yapılanmaya gittikleri anlaşıldı.

HÜCRE SİSTEMİYLE YENİDEN YAPILANMA


Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube birimleri, yeni bir güncel yapılanmaya giden FETÖ/PDY'ye yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş, örgüt üyesi veya yöneticisi oldukları iddiasıyla kayyım atanması, lisans iptali, ihraç edilme gibi nedenlerle işini kaybeden hücre üyelerinin, örgüt üst yönetiminin talimatları ile farklı bir yönteme başvurdukları deşifre edilmişti.
Hiyerarşik şemayla örülü hücre yapılanmasına hız verdikleri anlaşılan Fetullahçı Terör Örgütünün yeni yöntemi çözülen dijitallerde ele geçirildi. Kriptolu uygulamalarda bıraktıkları izler yeniden yapılanmayı açığa çıkaran hücre üyelerinin yazışmalarına İHA muhabiri ulaştı.

Tepe kadro ölen örgüt elebaşının bıraktığı kanlı mirası paylaşırken, alt kadroların "himmet" adı altında para dilenmeye devam ettikleri, kendilerini ön plana çıkarmadan örgütle illiyet bağı bulunmayan kişiler üzerinden faaliyete geçtikleri, FETÖ/PDY bağı bulunmayan şirketler vasıtasıyla örgüte finans temini, örgüt üyelerine iş imkanı sağlama ve örgüte eleman kazandırma faaliyetlerine hız verdikleri ortaya çıktı.

16 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

Terör örgütünün güdümünde bulunan 'Metaword Bilgisayar Bilişim Yazılım Reklamcılık Eğitim Limited Şirketi' isimli iş yerinin "legal" görünmesi amacıyla hakkında adli işlem kaydı bulunmayan şahıslara herhangi bir para transferi olmaksızın devir işlemlerinin gerçekleştiği tespit edilen soruşturmada, şirketteki hiyerarşik düzenin liyakata göre değil, örgütsel konuma göre yapıldığı ortaya çıkarıldı. 37 örgüt üyesinin yakalandığı ve 16 şüphelinin itirafçı olarak serbest bırakıldığı soruşturmada FETÖ mensubu 20 zanlı ise tutuklanırken, gizli iletişim yöntemleri tek tek deşifre edildi.
Örgütün Türkiye yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla aranan 41 şüphelinin 37'sine ulaşan İstanbul İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, söz konusu örgüt üyelerinin dijital izlerini de deşifre etti.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ORTAYA ÇIKTI

Örgüt üyelerinin üzerinden çıkan dijitallerde, ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait sözde "sohbet" adı altında içerikler ve örgütsel dokümanlar bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından deşifresi yapılan içeriklerde, bir istihbarat savaşının izleri ve devletin en derin katmanlarına sızmış örgütün güncel şeması yer alırken, "izdivaç" yapılamasındaki kişilerin yazışmaları, "himmet" adı altında toplanan para trafiği yer alıyor. Ayrıca yine örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişilerin, genellikle yurtdışından temin ettikleri paraları, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak-Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs suçlarından tutuklu durumda olan TSK'dan ihraç edilmiş eski askeri personellerin eşlerine, aile bireylerine örgütteki çözülmeleri engellemek, örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile maddi destek sağladıkları yazışmalar da gün yüzüne çıktı. Söz konusu para desteğinin, tutuklu bulunan FETÖ üyelerinin hiyerarşik konumları ve aldıkları ceza miktarına göre dağıtıldığı yazışmalara yansıdı.

"HAVA DURUMU" İKONU İLE GİZLEMİŞLER

Örgüt mensuplarının gizli haberleşme yöntemi olarak kullandıkları "Signal" isimli haberleşme uygulamasını yoğun olarak kullandıkları, uygulamada muhtemel bir operasyon anında yakalanarak el koyulan telefonları üzerinde yapılan incelemelerde "Signal" isimli uygulamanın bulunmaması adına uygulamanın isminin ve logosunun değiştirildiği, belli aralıklarla silinen süreli mesajların bulunduğu tespit edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün Yeni Yapılanması Ortaya Çıktı - Son Dakika

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