Maydanoz Döner'in şubelerine yönelik yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde Yozgat'ta 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Maydonoz Döner üzerinde FETÖ'ye finansman sağladığı iddiası ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda E.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A.'nın sorgusu sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Operasyonu: Maydanoz Döner'de Gözaltı - Son Dakika
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