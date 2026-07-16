FETÖ Operasyonunda 10 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 9 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

10 şüpheli tutuklandı

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanamadığı, bu şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - İSTANBUL