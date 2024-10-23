Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde ABD'de ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya mecralarında övücü paylaşımlar yapan kişilerin de bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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