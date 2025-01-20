FETÖ Operasyonunda 18 Gözaltı

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İstanbul ve Çankırı'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ByLock kullanan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun aranma kayıtları ile örgüte ait yurtta klavye sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanı bulunduğu öğrenildi. İstanbul ve Çankırı'da aktif görevde bulunan 1 zabıt katibi, 1 öğretmen ve 1 uzman doktor ile KHK ile resen emekli edilen 3. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 28 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 kişiden etkin pişmanlık kapsamında ifade veren 6 şüpheli ve ailesi bakıma muhtaç olan 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL