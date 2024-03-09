FETÖ Operasyonunda Kayseri'de 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda Kayseri'de 1 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ Operasyonunda Kayseri\'de 1 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-10' Operasyonu kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 30 ilde 91 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara'ya teslim edildi.

09.03.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
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FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-10' Operasyonu çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; 30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden 'KISKAÇ-10' operasyonlarında 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde yapılan çalışmalarda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Buradaki işlemleri tamamlanan şüphelinin Ankara'ya teslim edildiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Operasyonunda Kayseri'de 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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