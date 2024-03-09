FETÖ Operasyonunda Kayseri\'de 1 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de çıkan yangının ardından bırakılan mesaj aileyi tedirgin etti

Mersin'de 4 katlı bir binada çıkan yangının ardından ailenin kapısına bırakılan bir kağıtta yazılı 'çok sevinmeyin, iyi şeyler hala yolda' mesajı aileyi tedirgin etti. Aile, polise başvurarak şikayetçi oldu.