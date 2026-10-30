FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi yakalandı, 12 milyon 852 bin TL'lik altın ve para bulundu

FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi yakalandı, 12 milyon 852 bin TL'lik altın ve para bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde toplam 12 milyon 852 bin TL değerinde para ve altın ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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