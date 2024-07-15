FETÖ/PDY Üyesi Şüpheli Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Ç. isimli şahsın Aksaray'da saklandığını tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma TEM ekipleri bir süre yapılan çalışmanın ardından şahsın saklandığı ikameti tespit etti. Şahsın Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde olduğunu belirleyen TEM ekipleri Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle şüphelinin saklandığı ikamete operasyon düzenledi. Şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY