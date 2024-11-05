FETÖ Üyesi 12 Emniyet Personeli Gözaltında

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları yönünde kayıt bulunan, tamamı ihraç emniyet personeli 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan tamamı ihraç emniyet personeli, 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma gerçekleştirildi. İzmir merkez, Menemen, Bergama, Torbalı ilçeleri ve Mersin ilinde bulunan adreslere bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. - İZMİR