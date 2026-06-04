FETÖ Üyesi Afyonkarahisar\'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.Ö. isimli şahsın FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR