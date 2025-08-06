Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirlen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay firari hükümlü A.S. (41) yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 1 Ağustos tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan ihraç astsubay A.S. Hamidiye Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Üyesi Astsubay Çanakkale'de Yakalandı - Son Dakika
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