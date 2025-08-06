FETÖ Üyesi Erzurum\'da Yakalandı

Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu yapılan operasyonla yakalandı. Örgüt mensubu adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM