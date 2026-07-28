FETÖ Üyesi İhraç Subay Kırıkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç subay yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç subay, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ihraç subay Y.K. (37) yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, 6 yıl 3 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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