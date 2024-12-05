FETÖ Üyesi İnegöl\'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahsı yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro amirliği ekipleri, hakkında FETÖ/PDy üyesi olma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kebire D.'yi (36) Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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