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FETÖ Üyesi İnegöl'de Yakalandı

FETÖ Üyesi İnegöl\'de Yakalandı

İnegöl'de 6 yıl hapis cezası olan Kebire D. FETÖ üyesi olarak yakalandı ve tutuklandı.

05.12.2024 18:03
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro amirliği ekipleri, hakkında FETÖ/PDy üyesi olma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kebire D.'yi (36) Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, bursa, Son Dakika

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