FETÖ Üyesi İnegöl\'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Metin K.'yi (50) saklandığı bağ evinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
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