FETÖ Üyesi Kayseri\'de Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. (52) yakalandı.

A.P. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ