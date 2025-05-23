FETÖ Üyesi Komiser Yardımcısı Teslim Oldu

Kırıkkale'de, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı, emniyete kendi isteğiyle teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Ö.A., Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Ö.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE