FETÖ Üyesi Samsun'da Yakalandı

Samsun'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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