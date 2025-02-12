FETÖ Üyesi Samsun'da Yakalandı

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Samsun'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN