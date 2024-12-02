FETÖ üyesi üsteğmen yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri FETÖ/PDY üyesi üsteğmeni kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet İ.'yi İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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