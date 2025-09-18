FETÖ Üyesi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde memur olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen M.K., isimli şahsın 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın aynı zamanda örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı ve haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR