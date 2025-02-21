FETÖ'ye Bilgi Paylaşımı Davası Başladı - Son Dakika
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FETÖ'ye Bilgi Paylaşımı Davası Başladı

FETÖ medya yapılanmasına bilgi aktardığı iddia edilen 4 emniyet mensubunun yargılanmasına başlandı.

21.02.2025 17:40
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge paylaştıkları iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan ile tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı yargılamanın başladığını söyleyerek beyanlara geçildi.

Suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı, müvekkilinin adının iddianamenin bir çok yerinde geçtiğinden davaya katılma talebinde bulundu. Katılma talebine ilişkin ara karar kuran mahkeme, Kaplan'ın "suçtan doğrudan zarar görmemesi" sebebiyle katılma talebinin reddine hükmetti.

İstihbarat daire başkanlığındayken FETÖ soruşturması geçirdiğini söyleyen sanık Dinçer, "FETÖ'yle bir bağım yoktu, hiç bir zamanda olmadı. Öyle ki söz konusu iddianamede böyle bir tespit söz konusu değil. 16 aydır tutukluyum, mesajların içeriklerinde suç teşkil eden bir durum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık Demircan ise hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi.

Meslek hayatı boyunca FETÖ'ye yönelik çok sayıda operasyon yaptığını örgütle mücadele ettiğini söyleyen Demircan, hakkında iddianame düzenlendiği için sosyal çevresinden FETÖ'cü damgası yediği ifade etti.

Diğer sanık Öner ise söz konusu olaylarla alakası olmadığını savunarak, "Sosyal medyada evrakın nasıl yayıldığıyla ilgili bir bilgim yok.Hayatım boyunca FETÖ ile mücadele etmiş biri olarak, bu suçlamayla karşınızda bulunmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Örgütün beni her geçen yıl nasıl fişlediğini gördüm. Böyle bir örgüte yardım ve yataklık etmem mümkün değildir" ifadelerinde bulundu.

"FETÖ tarafından öldürülmeyi bekliyorum, yürekleri varsa gelsinler"

Sanık Çelik de FETÖ ile mücadele sürekli olarak devam ettiğini, mücadelesinin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle birlikte silahlı çatışmaya dönüştüğünü belirtti. Çelik, Ankara'da ki ilk FETÖ operasyonuna kendisinin de katıldığını söyleyerek, "Bu iddianamedeki en beğendiğim kısım, örgütün tanımının olduğu bölümdür. Çünkü bu tanımı biz yaptık ve bu tanımların hepsi doğrudur. Benimle ilgili FETÖ nasıl yayınlar yapmış? Zaman Gazetesi neler yazdı? 15 Temmuz gecesi telsiz konuşmalarım incelendiğinde, ölümüne nasıl bir mücadele ettiğim görülmüştür. Jandarma Kavşağı'nda ilk çatışmaya biz girdik. Benim makam arabam şu an darbe müzesinde sergilenmektedir. Ne yaptığıma binlerce kişi şahit. FETÖ'nün bana saldırması haksız değil, çünkü onlara çok zarar verdim. Ben, Cevheri Güven'den şikayetçiyim. Cevheri Güven, yaptığım çalışmalardan dolayı babama, kızıma hakaret etmiş bir vatan hainidir. Bundan sonra FETÖ tarafından öldürülmeyi bekliyorum, yürekleri varsa gelsinler. Mahkemeden beraatimi talep ediyorum" beyanında bulundu.

Ardından Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devam edilmesine karar verilmesini talep etti.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Dinçer'in mevcut halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına hükmetti. Sonraki duruşma 17 Nisan'a ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cevheri Güven, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'ye Bilgi Paylaşımı Davası Başladı - Son Dakika

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