FETÖ'ye Finansal Destek Sağlayan 22 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'ye Finansal Destek Sağlayan 22 Şüpheli Tutuklandı

18.07.2025 18:23
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HAKMAR ve TATBAK'ın yöneticileriyle birlikte 22 kişi, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları için tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Zeki D.'nin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde toplamda 550 şubesi olan HAKMAR marketler zinciri ile TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Zeki D.'nin de arasında bulunduğu bazı şüphelilerin, şirketler bünyesinde örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülmüştü.

Toplamda yapılmış 44 adet ihbar, MASAK raporu, HTS inceleme raporu, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan iletilen bilgi iletimleri, tape kayıtları ve elde edilen fiziki takip tutanakları doğrultusunda yapılan tespitler üzerine, şüpheli Zeki D.'nin de arasında bulunduğu şirket çalışanları ve farklı görevlerde yer alan toplamda 26 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken HAKMAR Mağazacılık, HAKMAR Gıda ve TATBAK Gıda isimli şirketlere, şirket yönetimi için kayyum ataması kararı verilerek, şirketlerin yönetimi tasarruf mevduatı sigorta fonu yetkililerine devredilmişti. Şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atanmıştı.

22 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden, aralarında Zeki D.'nin de bulunduğu 22'si tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Daha sonra 22 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'ye Finansal Destek Sağlayan 22 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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