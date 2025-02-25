FETÖ'ye Finansman Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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FETÖ'ye Finansman Operasyonu: 5 Tutuklama

Manisa'da 'Maydonoz Döner' şirketine eş zamanlı operasyon yapıldı, 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

25.02.2025 20:52
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen "Maydonoz Döner" isimli şirketin Manisa'daki 5 şubesine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM), Terörle Mücadele Dairesi (TEM) Başkanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne ve üyelerine finansman sağladığı tespit edilen Maydonoz Döner'in Manisa'daki 5 şubesinin resmi ve gayri resmi ortağı olarak değerlendirilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah 07.00'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol kararı ile mahkemece serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'ye Finansman Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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