FETÖ\'ye Üye Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (50), Efeler ilçesinde yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN
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