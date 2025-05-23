İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde aktif olarak yer alan 63 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 63 Şüpheli Tespit Edildi - Son Dakika
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