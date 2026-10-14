Bakan Gürlek: FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 33 gözaltı - Son Dakika
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Bakan Gürlek: FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 33 gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 operasyonda 35 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını açıkladı. FETÖ'nün finansal bağlantıları ve güncel yapılanmasına dair bulgulara ulaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 35 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda, FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin bekasını, milli iradeyi ve hukuk düzenini hedef alan terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İzmir, Eskişehir ve Ağrı Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmaları sonucunda 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheliden 33'ünün yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Bir şüphelinin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiğini, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü kaydetti.

ABD'deki şirket üzerinden para transferi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığının belirlendiğini aktaran Gürlek, söz konusu transferlerin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ByLock, Bank Asya ve HTS kayıtları incelendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir diğer soruşturmada ise ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da FETÖ-PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu çerçevesinde DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"Terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya devam edeceğiz"

Soruşturmaları titizlikle yürüten Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet başsavcılıklarına, il emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına ve operasyonlarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve yasa dışı para akışlarının ortaya çıkarılması için mücadelenin süreceğini vurguladı.

Gürlek, "Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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