Filipinler'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Filipinler'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem

08.06.2026 21:35
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Filipinler'de meydana gelen depremin can kaybı 35'e yükseldi, 200'den fazla yaralı var.

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 35'e yükselirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüksek katlı bir binanın şiddetli sarsıntıyla sallandığı anlar dikkat çekti.

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Mindanao Adası açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, yaralı sayısının ise 200'ü geçtiği belirtildi. Acil durum ekipleri, askerler ve diğer yetkililer arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin merkez üssüne yakın bir bölgede bulunan yüksek katlı bir binanın şiddetli sarsıntının etkisiyle sallandığı anlar dikkat çekti.

Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar gelmişti

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etmişti.

Yerel saatle 07.37'de yaşanan sarsıntı 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti. Depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, büyük paniğe neden olan sarsıntı bazı bölgelerde maddi hasara yol açmıştı. - MANILA

Kaynak: İHA

Filipinler, 3. Sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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