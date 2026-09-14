Filipinler'de feribot yangınında ölen 76 kişinin kimlik tespiti aylar sürebilir - Son Dakika
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Filipinler'de feribot yangınında ölen 76 kişinin kimlik tespiti aylar sürebilir

Filipinler\'de feribot yangınında ölen 76 kişinin kimlik tespiti aylar sürebilir
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Filipinli yetkililer, 9 Eylül'de Manila'dan kalkan MV June Aster feribotunda çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişinin kimliklerinin belirlenmesinin haftalar veya aylar sürebileceğini açıkladı. Adli tıp uzmanı, cenazelerin büyük kısmının yanmış olması nedeniyle ailelerden DNA örneği ve kişisel eşya desteği istedi.

Filipinli yetkililer, geçtiğimiz hafta feribotta çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişinin kimliklerinin belirlenmesinin haftalar veya aylar sürebileceğini açıkladı.

Filipinler'in başkenti Manila'dan 117 yolcu ve 17 mürettebatla 9 Eylül'de yola çıkan "MV June Aster" adlı feribotta Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaşıldığı sırada çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde çıkan yangında 43 kişi kurtulurken, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Filipinler Ulusal Polisi'nden adli tıp uzmanı Richard Allan Mangalip yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 76 kişinin kimliklerinin belirlenmesinin haftalar veya aylar sürebileceğini bildirdi. Mangalip gazetecilere "Büyük bir kısım zaten yanmış halde" ifadelerini kullandı. Adli tıp uzmanı, cenazelerden kimlik tespitine yardımcı olabilecek delilleri toplamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtirken, hayatını kaybedenlerin ailelerinden kişisel eşyalar veya DNA örnekleriyle kimlik tespitine katkıda bulunmalarını istedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Filipinler, 3. Sayfa, Adli Tıp, 9 Eylül, Manila, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de feribot yangınında ölen 76 kişinin kimlik tespiti aylar sürebilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de feribot yangınında ölen 76 kişinin kimlik tespiti aylar sürebilir - Son Dakika
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