Filipinler'de İnşaat Binası Çöktü

Filipinler'in Angeles şehrinde yapımı devam eden bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 22 kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Filipinler'de inşaat halindeki bina çöktü. Yetkililer, Başkent Manila'nın kuzeyindeki Angeles şehrinde çöken binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 kişinin hala enkaz altında olduğunu bildirdi. Bölgesel Yangın Koruma Bürosu Sorumlusu Maria Leah Sajili, "5 doğrulanmış mahsur kalan var ve bugün görevde olan inşaat işçileri listesinden 18 kişi daha var, ancak ailelerinden henüz geri dönüş alınamadı. Bu da bugün itibarıyla tahmini mahsur kalan sayısını 23'e çıkarıyor" dedi. Kurtarılanların sayısının 24 olduğu ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini söyledi.

Yetkililer, çökme nedeninin araştırıldığını; binanın onaylı izne göre dokuz katlı bir konut-otel olarak planlandığını, buna rağmen onuncu katta havuz inşaatı yapıldığını belirtti. Ambulansların bölgede hazır bekletildiği, itfaiye araçlarının sevk edildiği ve beton enkazın kaldırılmasının kurtarma ekipleri için zorlu geçtiği ifade edildi. - MANILA