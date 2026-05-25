Filipinler'de İnşaat Çöktü: 4 Kayıp
Filipinler'de İnşaat Çöktü: 4 Kayıp

25.05.2026 12:45
Angeles'te çöken inşaatta can kaybı 4'e yükseldi, kayıp 17 işçi aranıyor.

Filipinler'in Angeles şehrinde dün çöken inşaat halindeki binanın enkazında yapılan aramalar sonucunda can kaybı 4'e yükseldi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyindeki Angeles şehrinde çöken inşaat halindeki binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Filipinler Yangın Koruma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, enkazda yapılan aramalar sonucunda can kaybının 4'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, kayıp sayısının 17 olduğu, bunların çoğunun da inşaatta görevli işçiler olduğu aktarıldı.

Yetkililer, binada meydana gelen çökmenin nedeninin araştırıldığını; binanın onaylı izne göre 9 katlı bir konut-otel olarak planlandığını, buna rağmen onuncu katta havuz inşaatı yapıldığını belirtmişti. - MANILA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
