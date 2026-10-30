Filipinler'de Mayon Yanardağı kül püskürtünce alarm seviyesi 3'e yükseltildi - Son Dakika
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Filipinler'de Mayon Yanardağı kül püskürtünce alarm seviyesi 3'e yükseltildi

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Filipinler\'de Mayon Yanardağı kül püskürtünce alarm seviyesi 3\'e yükseltildi
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Filipinler'in Luzon Adası'ndaki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı yerel saatle 11.53'te kül püskürterek patladı. Phivolcs, 5 seviyeli sistemde tehlikeli patlama olasılığını gösteren alarm seviyesinin 3'e yükseltildiğini açıkladı.

Filipinler'de bulunan Mayon Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle alarm seviyesi 3'e yükseltildi.

Filipinler'in Luzon Adası'nda yer alan Albay eyaletindeki Mayon Yanardağı'nda yerel saatle 11.53'te patlama meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın kül püskürttüğü belirtildi. Yanardağın alarm seviyesinin, 5 seviyeli sistemde yakın zamanda "tehlikeli bir patlama" olabileceği anlamına gelen 3'üncü seviyeye yükseltildiği aktarıldı.

Mayon, Filipinler'deki 22 volkanın en aktifi olarak biliniyor.

Kaynak: İHA
Filipinler3. SayfaGüncelAlbayDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de Mayon Yanardağı kül püskürtünce alarm seviyesi 3'e yükseltildi - Son Dakika
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