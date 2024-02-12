Filipinler'deki Toprak Kayması Sonucu Ölü Sayısı 68'e Yükseldi - Son Dakika
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Filipinler'deki Toprak Kayması Sonucu Ölü Sayısı 68'e Yükseldi

Filipinler\'deki Toprak Kayması Sonucu Ölü Sayısı 68\'e Yükseldi

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Maco kasabasında bulunan bir altın madeninin yakınlarında gerçekleşen afette 51 kişi kayıp olarak kaydedildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından 1.25 milyon dolarlık insani yardım sağlandığı açıklandı.

12.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde maden sahasının yakınlarında geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Filipinler'de meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Güneydeki Davao de Oro eyaletine bağlı Maco kasabasında bir altın madeninin yakınlarında meydan gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 51 kişiden hala haber alınamadığı belirtilirken, Maco kasabası afet yetkilisi Ariel Capoy, yetkililerin yarından itibaren arama ve kurtarma çalışmalarını sonlandıracağını söyledi.

ABD'nin Manila Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı aracılığıyla güney adalarındaki afetlerden etkilenen topluluklara 1.25 milyon dolarlık insani yardım sağlandığı duyuruldu. ABD Savunma Bakanlığı'nın ise gıda yardımlarının ulaştırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla C-130 kargo uçağı sağladığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz salı günü yerel saatle 19.30 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında bölgede faaliyet gösteren madencilik firması çalışanlarının servis bekledikleri alanda toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Ayrıca en az 3 otobüs ve bazı yapıların çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti. - MANILA

Kaynak: İHA

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