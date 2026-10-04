Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin öldüğünü bildirdi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği Gazze saldırılarında son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ölenlerin sayısının bin 454'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık, 3 sivilin de daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 454'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 835'e, yaralı sayısının da 5 bin 90'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 237'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 206'ya ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıFilistin3. SayfaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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