Filo Jet soruşturmasında bodoslama tamiratı Limanlar Dairesi'ne bildirilmedi

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturmada geminin yapısal bütünlüğü açısından kritik yeni bilgiler mahkemeye yansıdı. Geminin ana yapısal parçalarından "bodoslama", tersanede profesyonel şekilde onarılması gerekirken, Girne Limanı'nda boya, silikon ve ikili yapıştırıcı kullanılarak tamir edildiği, Limanlar Dairesi'nin tamirattan haberdar edilmediği, bildirilmesi halinde gemiye seyir izni verilmeyeceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise halen kayıp olduğu "Filo Jet" gemi faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. "Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme" suçlaması kapsamında tutuklu bulunan şirket yöneticisi, kaptanlar, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 zanlı, 5'inci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede polis tarafından verilen şahadette, soruşturmanın geldiği aşama ve geminin facia öncesinde geçirdiği tamirata ilişkin yeni bilgiler aktarıldı.

Bodoslama, tersane yerine limanda tamir edildi

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü geminin "bodoslama" olarak adlandırılan yapısal parçasında gerçekleştirilen tamirat oluşturdu. Polis, soruşturma kapsamında 3 gemi mühendisinin bilgisine başvurulduğunu açıkladı. Mühendislerden alınan görüşlere göre bodoslamanın, geminin ana konstrüksiyonunun bir parçası olduğu, darbelere ve sürtünmeye maruz kaldığı ve özellikle önden gelebilecek darbelerin karşılanmasında önemli görev üstlendiği belirtildi. Mühendislerin, söz konusu parçadaki hasarın profesyonel şartlarda tersanede onarılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Ancak soruşturmada, Filo Jet'in bodoslama bölümündeki tamiratın tersanede değil, Girne Limanı'nda gerçekleştirildiği belirlendi.

Limanlar Dairesi'ne bildirilseydi gemi setre çıkmayacaktı

Mahkemede, Girne Limanlar Dairesi'nin söz konusu tamirattan haberdar edilmediği belirtildi. Polis şahadetinde, geminin bodoslamasının bu şekilde tamir edildiğine ilişkin bilginin Limanlar Dairesi'ne verilmesi halinde gemiye seyir izni verilmeyeceği aktarıldı. Böylece soruşturmanın önemli başlıklarından biri, yapısal hasarın ve gerçekleştirilen tamiratın ilgili makamlara neden bildirilmediği oldu.

Soruşturmada tamiratın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar da mahkemeye sunuldu. 17 Haziran tarihli fotoğrafların soruşturma dosyasında bulunduğu, tamir edilen bölümün yaklaşık 1 metre civarında olduğu belirtildi. Tamiratta boya, silikon ve ikili yapıştırıcı kullanıldığına ilişkin bulgular elde edildiği kaydedildi.

Geminin bodoslama bölümü ile tamire ilişkin fotoğrafların İkinci Kaptan Merve Nur Seraslan'a gösterildiği ve konuya ilişkin beyanlarının alındığı belirtildi.

Tamiri kim yaptı

Mahkemede, bazı zanlıların ifadelerinde bodoslama bölümündeki tamirin kaptan ve mürettebat tarafından gerçekleştirildiği yönünde beyanlar bulunduğu açıklandı. Tamiratı kimlerin gerçekleştirdiğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla araştırmaların sürdüğü kaydedildi. Polis, zanlıların verdiği ifadeleri karşılaştırırken, ifadelerdeki farklılık ve çelişkilerin de araştırılacağını belirtti. Polis, kaptan ve bazı mürettebatın tamiri kendilerinin yaptığı yönündeki beyanlarının araştırıldığını, tamiratı kimin yaptığı ve işlemin hangi şartlarda gerçekleştirildiğinin kesinleştirilmeye çalışıldığını bildirdi. Mahkemede, devam eden araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda soruşturmanın ve zanlılara yöneltilecek ithamların niteliğinin değişebileceği belirtildi.

Şirketin muhasebe kayıtları incelenecek

Tamiratta kullanılan malzemelerin şirket tarafından karşılandığı yönündeki bilgiler üzerine şirketin muhasebe kayıtlarının da incelemeye alınacağı açıklandı. Polis, boya, silikon ve diğer tamir malzemelerine ilişkin ödemelerin şirket kayıtlarından araştırılacağını bildirdi. Bodoslama tamiratının şirket yönetimi ile kaptanların bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı da soruşturmanın devam eden başlıkları arasında yer aldı. Mahkemede, Limanlar Müdürlüğü'ne kaptan ve şirket yöneticisinin bilgi vermesi gerektiği yönünde de şahadet verildi.

Adana Tersanesi'ne yazı gönderildi

Soruşturma kapsamında Adana'daki tersaneye de yazı gönderildi. Geminin bodoslama bölümü ve daha önce gerçekleştirilen tamir işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelerin talep edildiği, mühendislerden geminin bodoslama ve tamir fotoğrafları üzerinden görüş alındığı belirtildi. Türkiye'ye gönderilen yazılara ise henüz cevap gelmediği mahkemeye aktarıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca geminin Girne ve Mağusa'daki geçmişine ilişkin araştırmaların sürdüğü belirtildi.

320'den fazla ifade alındı

Faciaya ilişkin geniş çaplı soruşturmada bugüne kadar 320'nin üzerinde kişinin ifadesine başvurulduğu açıklandı. 3 gemi mühendisinden teknik görüş alınırken, gemiyle daha önce 3 kez yolculuk yaptığı belirtilen bir kaptanın da bilgisine başvuruldu. Polis elde edilen ifadeler, fotoğraflar, teknik görüşler ve şirket kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini bildirdi.

Mayday çağrısı 00.20'de yapıldı, ilk ekip 35 dakikada ulaştı

Mahkemede facianın yaşandığı gece yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının ayrıntıları da aktarıldı. İçerisinde 267 kişinin bulunduğu Filo Jet'ten saat 12.20 sıralarında "mayday" çağrısı yapıldığı, ilk yardım unsurunun yaklaşık 35 dakika içerisinde kaza noktasına ulaştığı belirtildi. Olay yerine ilk ulaşan ekiplerin Sahil Güvenlik olduğu, kazazedelerin gemiden tahliyesine başlandığı kaydedildi. Kurtarma çalışmalarında 5 Sahil Güvenlik unsurunun görev aldığı belirtildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından çevreye yayılarak kurtarma koridoru oluşturduğu, kazazedelerin güvenli şekilde alınabilmesi için çalışma yürütüldüğü aktarıldı. Mahkemeye aktarılan bilgilere göre söz konusu koridor yaklaşık 22 dakika içerisinde oluşturuldu. Geminin ise saat 13.50 sıralarında tamamen battığı kaydedildi.

Facianın ardından yürütülen arama çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

9 zanlıya 7 gün daha tutukluluk

Polis, alınması gereken ifadeler, incelenecek şirket muhasebe kayıtları, Türkiye'den beklenen belgeler, teknik incelemeler ve zanlıların ifadelerindeki hususların araştırılması gerekçesiyle zanlıların tutukluluklarının uzatılmasını talep etti. Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Soruşturmada bundan sonraki süreçte özellikle bodoslamadaki hasarın boyutu, tamiratın kimler tarafından yapıldığı, kullanılan malzemelerin şirket tarafından karşılanıp karşılanmadığı, tamirin neden Limanlar Dairesi'ne bildirilmediği ve geminin bu halde nasıl sefere çıktığı araştırılacak.

Acılı ailelerden zanlılara mahkeme önünde tepki

Duruşma sırasında mahkeme önünde toplanan acılı aileler ise zanlılara "katiller" diyerek tepki gösterdi. Acılı aileler, sadece kaptan ve mürettebatın değil, firma sahiplerinin de yargılanması çağrısında bulundu.