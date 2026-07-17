Filyos'ta Balkon Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Filyos'ta Balkon Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

17.07.2026 15:57
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Zonguldak'ın Filyos beldesinde 80 yaşındaki Yüksel Hazoğlu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki kadın, yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Filyos beldesinin Öteyüz Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Yüksel Hazoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin 3. katındaki balkonundan zemine düştü. Durumu fark eden yakınları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Hazoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcılığı tarafından bölgede detaylı inceleme yapıldı. Yüksel Hazoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, Hazoğlu'nun cenazesinin ise beldenin Öteyüz Mahallesi Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Filyos, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filyos'ta Balkon Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filyos'ta Balkon Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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