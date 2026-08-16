Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu - Son Dakika
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Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu

Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Hüseyin İlmek hayatını kaybetti. Ailenin, yaklaşık 8 ay önce de oğullarını trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada kalp krizi geçiren Hüseyin İlmek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlmek ailesinin yaklaşık 8 ay önce de oğullarını trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

BAHÇEDE YIĞILDI, HASTANEDE SON NEFESİNİ VERDİ

Olay, Hendek ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde çalıştığı esnada aniden fenalaşan Hüseyin İlmek (58) yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen İlmek, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlmek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu

8 AY ÖNCE OĞLUNU TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ

Öte yandan, İlmek ailesinin, 7 Aralık 2025 tarihinde oğulları Aytekin İlmek'i de bir trafik kazasında kaybettiği, 8 ay arayla yaşanan ikinci vefatın ailenin acısını ikiye katladığı öğrenildi.

Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hüseyin İlmek'in oğlu Aytekin İlmek, 8 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu - Son Dakika

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